Экс-главу СПБ ГУДП "Центр" отправили под стражу до 30 апреля за мошенничество при уборке снега

Бывший руководитель СПб ГУДП «Центр» Геннадий Фомин, которому было предьявлено обвинение в мошенничестве при уборке снега, заключен под стражу до 30 апреля.

Фомин и гендиректор компании «Эконева» Юрий Чернокозинский были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 11 марта. Согласно версии следствия, с «Эконева» заключили фиктивный контракт на 9 миллионов на уборку тротуаров во Фрунзенском районе. Сообщается, что фигуранты дела присвоили себе денежные средства, которые были выделены на чистку снега.

В настоящее время расследование продолжается. В офисах и по местам проживания задержанных проводят обыски. Полицейские изъяли крупную сумму денег, а также документы, которые имеют значение для расследования.