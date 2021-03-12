Чемпионка Европы по баскетболу лишилась жилья на Рубинштейна по решению суда

Согласно информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой судов города, Куйбышевским районным судом Петербурга было вынесено решение в отношении бывшей жены убитого бизнесмена Шабтая Калмановича.

Чемпионка Европы по баскетболу Анна Архипова-Фон Калманович лишится жилья на улице Рубинштейна, которое арендовал ее муж еще 15 лет назад. После гибели супруга спортсменки договор об аренде перестал быть действителен, однако, женщина, не имея необходимых документов, продолжала использовать квартиру. Сообщается, что объект является частью Фонда социально-значимых объектов.

С Калманович взыскали 622 000 рублей за необоснованное обогащение с 2017 по 2020 год, кроме того, еще 62 тысячи рублей были взысканы в качестве процентов. Женщина вынуждена покинуть квартиру и придать ей первоначальный облик.