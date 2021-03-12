В поселке Солнечное в сугробе обнаружили труп

В Ленинградской области в поселке Солнечное жители обнаружили в сугробе замерзший труп мужчины. После приезда правоохранительных органов, личность погибшего была установлена. И оказался уроженец Архангельской области. Мужчине было 54 года.

Труп обнаружили у дома по 1-му Проезду.

Сообщается, что 54-летний мужчина проживал в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, а в Солнечном у него была дача. На данный момент причины смерти устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге во время празднования 8 марта двое мужчин скончались после употребления алкогольных напитков, которые они купили в ларьке.