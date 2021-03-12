В Петербурге двое мужчин насмерть отравились алкоголем на 8 марта

Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили тела двоих мужчин, вероятно, погибших от некачественного алкоголя. Трупы нашли в квартире на улице Турку.

Последний раз мужчин видели в ближайшем ларьке, где 8 марта они купили спиртное. Следов насилия на телах не обнаружено. Вероятно, погибшие были родственниками. По версии следствия, петербуржцы могли скончаться от некачественного алкоголя. На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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