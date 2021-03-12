Помимо воспитательницы, истязавшей 5-летнюю девочку, к ответственности привлекли еще трех сотрудников петербургского детского сада

В Красногвардейский районный отдел полиции обратилась петербурженка с заявлением об истязании совей 5-летней девочки. Мать девочки указала обидчиком воспитательницу частного детского сада, куда ходит ребенок.

В ходе проверки от прокуратуры было выяснено, что воспитатель позволяла себе хватать ребенка за шею и тянуть за волосы, а также за ухо, объясняя это воспитательными целями. Кроме того, девочка пострадала и психически.

Примечательно, что воспитательница уволена до начала полицейской проверки. На данный момент она и еще три сотрудника частного детского сада привлечены к ответственности.