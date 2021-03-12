Петербуржца, не пропустившего скорую, лишили водительских прав

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает о признании водителя, не пропустившегося скорую помощь, виновным. Автомобилист утверждает, что в инциденте в конце января не распознал намерения кареты скорой помощи и не смог правильно среагировать.

Напомним, утром 27 января водитель двигался на автомобиле Suzuki по проспекту Энгельса. Не заметив, что машина скорой помощи спешит, водитель не пропустил карету. Инцидент произошел между улицами Рашетова И Поклонногорская.

На суде водитель полностью признал себя виновным, объяснив, что намерения водителя карте не были четкими и их распознать ему не удалось.