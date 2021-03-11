Стала известна причина задымления на третьей линии петербургского метро

Как сообщалось ранее, на Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга было приостановлено движение поездов из-за задымления.

Оказалось, что причиной возгорания стало нарушение изоляции кабельной муфты. Для обеспечения противопожарной безопасности, на участке было снято напряжение, а также приостановилось движение поездов от станции «Василеостровская» до «Площади Александра Невского 1». Инцидент парализовал движение составов на 35 минут.

Благодаря комитету по транспорту, который успешно и за короткое время проанализировал ситуацию и сообщил, что срок устранения задымления занял не больше 20 минут.