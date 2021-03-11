В Петербурге теневому банкиру, обналичившему почти 35 млн рублей, назначили штраф

Уголовное дело в отношении Алексея Бармина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, было прекращено Октябрьским судом Петербурга. Мужчина обналичил 35 миллионов рублей, заработав таким образом 4 миллиона.

По информации, предоставленной объединенной пресс-службой городских судов, дело было прекращено по ходатайству следствия. В качестве меры наказания суд избрал штраф суммой в 90 тысяч рублей. Судом было учтено, что ранее Бармин не обвинялся в совершении преступлений средней тяжести. Обвиняемый признал свою вину, им было переведено 150 тысяч рублей СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15».