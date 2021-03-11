На границе с Финляндией контрабандисты пытались провезти 240 бутылок вина

На финской границе таможенные службы выявили контрафактный товар. Злоумышленники хотели провести через границу 18 ящиков вина. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Таможенникам удалось изъять в общей сложности 240 бутылок нелегального вина общей суммой на миллион рублей. Контрабандисты пытались замаскировать товар и спрятать его за другим грузом. Причастных к перевозке контрафакта из Финляндии в Россию пока установить не удалось. На данный момент по факту контрабанды алкогольной продукции возбуждено уголовное дело части 2 статьи 200 УК.

Напомним, накануне мартовских праздников был зафиксирован подобный случай. Грузовик с 8,5 тоннами нелегальных цветов остановили на Южном таможенном посту.