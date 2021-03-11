В Петербурге суд вынес решение о запрете групп с блатной лирикой в соцсетях

В социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены группы, содержащие блатную лирику и тюремные стихи. Информация, содержащаяся в 4 группах во «ВКонтакте» и в двух видео, размещенных на YouTube.

По мнению экспертов, подобная информация оправдывает противозаконное поведение, использование нецензурных ругательств и способна спровоцировать у детей желание употреблять наркотические вещества и спиртное, а также участвовать в противоправной деятельности.

Данные сообщества в социальных сетях имеют отношение в международному общественному движению «АУЕ» («Арестантское уголовное единство»). Данное движение было признано экстремистским и запрещено в России.