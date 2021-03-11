В Петербурге сотрудники ФСБ не позволили уроженцу Дагестана улететь в Сирию и вступить в ряды ИГИЛ

23-летний уроженец Дагестана, общаясь с вербовщиком в интернете, принял решение встретится с ним в Турции, а затем улететь в Сирию. Молодой человек уже купил билет в Стамбул на 23 марта, он намеревался вступить в ряды ИГИЛ (организация, запрещенная в России).

Однако, его остановили оперативники Управления ФСБ Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сотрудники ФСБ прибыли в квартиру дома 21/1 по улице Коллонтай и задержали злоумышленника. В настоящий момент он находится пол стражей. Возбуждено уголовное дело.