Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом и маршруткой

В Санкт-Петербурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и маршрутки в восточной части города пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 11 марта проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Столкновение случилось вчера, десятого марта, в четверг в 08:50 по московскому времени на пересечении проспекта Энергетиков и шоссе Революции в Красногвардейском районе города.

В результате аварии автобуса, который был без пассажиров, и маршрутного такси пострадали шесть человек. Все пострадавшие были пассажирами маршрутки.



"По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил. По факту дорожной аварии проводится проверка", - прокомментировали в ведомстве.Также пресс-служба скорой медицинской помощи сообщила, что в стационар было госпитализировано шесть взрослых пассажиров маршрутки.