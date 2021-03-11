СК возбудил уголовное дело против личного водителя главы петербургского УГИБДД

Начальник УГИБДД Санкт-Петербурга Алексей Семенов стал фигурантом уголовного дела, так как его личного водителя, Азамата Наренова, подозревают в мошенничестве. Следственный комитет Северной столицы возбудил уголовное дело.

В ходе следствия был допрошен Дмитрий Василенко, глава Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений. Известно, что причиной допроса стало трудоустройство Наренова на пост оператора передвижного комплекса КРИС-П.

Василенко признал, что мужчина получал зарплату, но на работу не приходил. Кроме того, Дмитрий признался, что делал это по поручению Игоря Вдовина, а тому, вероятно, поручил сам Семенов. Если детали дела подтвердятся, то главу УГИБДД Петербурга привлекут к 285 статье УК РФ.