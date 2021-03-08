В Петербурге девушка хотела покончить собой, спрыгнув с балкона многоэтажки

Инцидент произошел 8 марта. Девушку, сидящую на парапете общего балкона 11-этажного здания на улице Латышских Стрелков, заметили очевидцы. Данная информация была предоставлена в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Девушка не двигалась и смотрела вниз. Спасателям сообщили о происходящем в 17:29. На место прибыл расчёт 52-й пожарно-спасательной части. Сотрудники спасательных служб, после разговора с девушкой, вернули ее на лестничную клетку с помощью спасательной веревки. Сообщается, что 25-летняя девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.