В Ленинградской области пенсионер убил лося

Жителя Ленинградской области, убившего лося, доставили в полицию. Данная информация была предоставлена в региональном главке МВД.

1 марта в процессе патрулирования лесополосы сотрудники правоохранительных органов нашли останки разделанной туши лося. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

Подозреваемого в убийстве животного задержали 8 марта. Им оказался 64-летний мужчина, проживающий в деревне Матокса. У подозреваемого были изъяты 2 охотничьих ружья и карабин с оптикой. Сотрудники МВД сообщают, что браконьер был доставлен в полицию для процессуальных действий.