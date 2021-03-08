На кладбище Петербурга у женщины украли банные принадлежности

Ограбление произошло в ночь на 8 марта на Богословском кладбище на проспекте Мечникова. Информация о происшествии была предоставлена сотрудниками правоохранительных органов.

Около 23:45 в воскресенье злоумышленник напал на 40-летнюю женщину и украл у нее красную спортивную сумку. Сообщается, что на вид мужчине было 30-35 лет, на нем была полностью черная одежда. Ограбив пострадавшую, мужчина сразу же скрылся с места преступления.

В украденной сумке находились банные принадлежности и телефон. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов осуществляется проверка.