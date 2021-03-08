На Светлановском водитель маршрутки врезался в столб из-за внезапного ухудшения самочувствия

Внезапное ухудшение самочувствие водителя стало причиной аварии, которая произошла днем 8 марта в Калининском районе Петербурга.

ДТП случилось у Муринского парка, около перекрестка проспектов Луначарского и Светлановского. Один из пассажиров, заметивший, что водителю плохо, не успел перехватить руль. Момент аварии был зафиксирован авторегистратором другого автомобиля, который ехал за маршруткой.

По словам очевидцев, сотрудники скорой помощи, прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия, госпитализировали водителя. Согласно предположению одного из свидетелей инцидента, причиной случившегося стал приступ. Сообщается, что никто, из находящихся в момент аварии в маршрутке пассажиров не пострадал.