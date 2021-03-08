Работник мастерской Петербурга забил до смерти своего коллегу

В Санкт-Петербурге в Колпино в одной из местных автомастерских, которая находится на Понтонной улице, произошло убийство с участием одного из сотрудников. Стало известно, что двое работников шиномонтажа распивали вместе алкогольные напитки. После достаточно выпитого количества спиртного, один из мужчин взял в руки кувалду и ударил своего коллегу. Пострадавший скончался на месте.

Преступника искали по горячим следам. В результате поисков, мужчина был найден. По данному факту, в отношении работника автомастерской, правоохранительные органы будут возбуждать уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».