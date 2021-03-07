8-летний мальчик погиб в ДТП на КАД

В аварии на Кольцевой автодороге, произошедшей 6 марта, скончался школьник. Мальчик погиб в машине скорой помощи. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу.

Напомним, пассажир Ford Fusion был пристегнут и находился на заднем сидении. В районе 12:45 в автомобиль, остановившийся на КАД, врезалась Toyota Venza.

«В результате столкновения пассажир Ford Fusion, 8-летний мальчик, скончался в карете скорой помощи», - сообщают в ведомстве.

На данный момент правоохранительным органам предстоит установить все детали ДТП. Неизвестно, установлены ли были необходимые знаки у остановившегося из-за спущенного колеса автомобиля.