На рельсах станции метро «Проспекте Ветеранов» погиб молодой человек

В вечерний час пик в петербургском метрополитене произошло смертельное ЧП. Упавший на рельсы молодой человек, скончался от полученных травм. Об этом стало известно от пресс-службы подземки Северной столицы.

Известно, что ЧП произошло 5 марта. После инцидента станция метро «Проспект Ветеранов» закрывалась на вход.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о погоде 8 марта, которая не подготовила приятного подарка для петербуржцев. В понедельник в городе ожидается снегопад и морозы. Кроме того, МЧС объявляет штормовое предупреждение из-за гололедицы и северо-западного ветра.