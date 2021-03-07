В Кудрово трактор, убирающий снег, наехал сам на себя

Очевидцы поделились информацией о необычном дорожно-транспортном происшествии в социальных сетях. Трактор, убирающий снег, наехал сам на себя.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях очевидцами инцидента, видно, что причиной произошедшего стало отказавшее крепление «плуга». Он оказался под трактором, за передними колесами, что привело к поднятию всей передней оси над землей. Трактор встал на ребро «плуга».

Очевидцы отмечают, что авария произошла во время уборки снега. При этом пользователи соцсетей недоумевают, как колеса трактора могли оказаться впереди отвала. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.