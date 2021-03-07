Обрушение траншеи на стройплощадке в Петергофе привело к гибели рабочего

Инцидент произошёл вечером в субботу, 6 марта. Заявку о чрезвычайном происшествии отправили с Гостилицкой улицы, 2, в 16:20. Рабочий погиб в результате обвала траншеи, произошедшего на стройке. Сообщается, что мужчина скончался в результате травм, несовместимых с жизнью, до того, как прибыли спасатели.

В районе Гостилицкой и Широкой улиц строят спортивным комплекс, в которых входят крытый каток и бассейн. Строительство осуществляется в рамках социальной программы по договору о сотрудничестве между Петербургом и «Газпромом». Спортивный комплекс должен открыться в этом году.