На Гражданском произошло ДТП с участием пьяного водителя

Автомобильная авария произошла около 6 часов утра на Гражданском проспекте. Водитель 2001 года рождения, по предварительной информации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб.

Данная информация была опубликована в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети ВКонтакте. Молодой водитель управлял легковым автомобилем марки Hundai Creta. Автомобилист не справился с управлением и на большой скорости врезался в мачту освещения.

В результате происшествия водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи. Отмечается, что машина, за рулем которой находился 19-летний молодой человек, принадлежит его матери. При этом водитель имел при себе водительские права.