На проспекте Большевиков произошел конфликт между водителем BMW и трактористом

В субботу, 6 марта, на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге на автомобильной дороге произошел конфликт между водителем иномарки и трактористом.

Очевидцы сообщают, что автомобилист пытался всеми силами попасть в кабину тракториста, в то время как тот пытался этого не допустить. В результате, водитель иномарки все-таки попал в кабину трактора и нанес мужчине удар ногой. После чего водитель иномарки скрылся.

«Трактор поехал и протаранил ковшом машину стоящую рядом. В машине находилась девушка с маленьким ребёнком в детском кресле. Водитель БМВ уехал до приезда сотрудников ДПС», — заявил один из очевидцев.