Праправнучка первого архитектора Петербурга потеряла 420 тыс. рублей из-за мошенников

Пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв 420 тысяч рублей. Она переводила деньги «сотрудникам» юридической организации для предоставления услуг. По данному факту правоохранительные органы Гатчинского района Ленинградской области проводят проверку.

Пожилая женщина хотела лишь вернуть средства, которые были потрачены на установку памятника Анне Ахматовой. Деньги были переданы администрации поселка. Слушав радио, 81-летняя пенсионерка, узнала про юридическую компанию, которая помогает гражданам в данных вопросах. Позвонив по указанному номеру, компания попросила женщину перевести им 420 тысяч рублей. Однако после этого компания просто исчезла.