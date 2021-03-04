Финансировавший террористов петербуржец осужден на 11 лет колонии

Пресс-служба УФСБ РФ сообщает о задержанном выходце из Средней Азии, финансировавшим террористов. Мужчина осужден на 11 лет колонии. Большую часть срока злоумышленник проведет в колонии строго режима.

Сотрудника УФСБ по Петербургу удалось пресечь деятельность 39-летнего Давранбека Косимова, который спонсировал террористическую организацию, а также мужчина склонял других людей к участию в исламистской организации, занимающейся террористической деятельностью.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор преступнику в виде лишения свободы на 11 лет с отбыванием 8 лет в колонии строго режима.