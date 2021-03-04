Петербуржец проник в примерочную к школьнице и схватил ее за грудь

В Петербурге удалось задержать извращенца, который в прошлом году приставал к школьнице в примерочной одного из ТЦ города. Напомним, 13-летняя девочка находилась одна в торговом центре и зашла в примерочную магазина. Мужчина зашел за ней и схватил несовершеннолетнюю школьницу за грудь.

Девочка была напугана и запомнила лишь цвет глаз злоумышленника. Мать потерпевшей написала заявление в полицию, где правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Слова девочки подтвердили камеры видеонаблюдения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о выпившем главе семейства, выстрелившего в жену и избившего 11-летнего сына.