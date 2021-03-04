На КАД столкнулось 7 автомобилей

В Петербурге уже второй день подряд по утрам на КАД происходит массовое ДТП. Утро 4 марта началось со столкновения семи автомобилей на Кольцевой автодороге. Об этом сообщает «Упрдор Северо-Запад».

Авария случилась на 91-м километре КАД. Семь автомобилей, двигавшихся в одном направлении, столкнулись друг с другом. В результате ДТП трое человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, известно, что машины столкнулись около 06:50, а двухкилометровая пробка образовалась к 9:20.

«На месте находятся ГИБДД, скорая помощь, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации», - комментирует ведомство.

«Упрдор» отмечает, что голоде не мог стать причиной аварии, так как дороги обрабатывают противогололедным материалом.