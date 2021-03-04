Молодой петербуржец на Mercedes задержан с 5 млн фальшивых рублей

Под Петербургом в городе Пушкин полиция задержала 21-летнего петербуржца, перевозившего почти 5 млн рублей фальшивыми купюрами. Об этом сообщает ГУ МВД России по СПб и области.

Задержание произошло 2 марта, во вторник. В машине марки Mercedes, на которой передвигался молодой человек, были найдены фальшивые купюры на сумму в 4,83 млн рублей. Кроме того, при обыске места проживания мошенника были найдены документы на машины, различные госзнаки, а также ключи от автомобилей и паспорт гражданина России.

По версии следствия, фальшивые купюры были переданы юноше отцом, который на данный момент находится в розыске.