В Приморском районе полицейские поймали водителя под наркотиками

В Санкт-Петербурге в Приморском районе сотрудники ГИБДД задержали водителя на автомобиле Chevrolet, который находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Сообщается, что водителем оказался 34-летний петербуржец. Сотрудники полиции остановили его около дома №23 на Планерной улице, примерно в 23:50, в среду, 3 марта. Во время задержания на мужчину составили протокол.

Также стало известно, что до этого данный водитель уже совершал нарушения подобного рода. Теперь нарушителя привлекут к уголовной ответственности, а также грозит лишение свободы на срок до двух лет.