Петербуржец сломал ногу, когда хотел ограбить магазин

В Санкт-Петербурге в одном из магазинов на проспекте Просвещения произошел неприятный случай. Пресс-служба компании X5 Retail Group сообщила, что петербуржец хотел вынести из магазина бутылку чая и при этом не хотел за нее платить.

По словам продавцов, поведение покупателя было очень агрессивным. Даже когда в магазин прибыли сотрудники полиции, мужчина также отказывался платить за товар. Во время дачи показаний петербуржец неожиданно упал и сломал ногу. Однако после мужчина рассказал другую версию случившегося.

По словам покупателя, он не платил за чай, но готов был отдать последние деньги, после подхода к нему охранников.