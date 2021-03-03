В Петербурге дворник спас местных жителей от гигансткой лужи у детского сада

В Петербурге дворник по имени Сахиб осушил огромную лужу во дворе.

По информации, которая была опубликована в паблике администрации калининского района, въезд в детский сад в проезде на Демьяна Бедного был перекрыт грязной водой. Лужа образовалась в связи с поломкой системы ливневой канализации.

Местный дворник помог жителям с решением данной проблемы: он попросил водителя трактора, который работает на территории квартала, раскопать проблемную труюу. Вода ушла, а дворник Сахиб самостоятельно заменил поврежденный участок, использовав в этих целых новую трубу из мастерской сантехников. После этого Сахиб снова закопал траншею.

Благодарность дворнику петербуржцы выразили в социальных сетях. «Таких Сахибов в каждый двор» - написали пользователи.