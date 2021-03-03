Полиция задержала петербуржца, убившего свою сожительницу в день ее рождения

Тело 51-летней женщины было найдено 1 марта в квартире дома по проспекту Ветеранов. Женщина скончалась в результате травмы головы и ножевых ранений.

Подозреваемым в убийстве стал 34-летний мужчина, проживавший с погибшей. В главке МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что у мужчины уже есть 3 судимости. 2 марта сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По информации, которая была получена полицией, в день инцидента между сожителями вспыхнула ссора из-за чрезмерного употребления алкоголя. В результате конфликта мужчина нанес своей сожительнице травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту убийства.