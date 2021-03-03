В Петербурге сообщили о заминированном здании телерадиокомпании «Петербург»

Начальник управления безопасности АО «Телерадиокомпания Петербург» сообщил о угрозе заминирования здания. Организация потребовала у полиции проверить факт наличие взрывного устройства, а также установить личность, отправившего сообщение.

В сообщении, отправленном телерадиокомпании, говорится о «минировании». Примечательно, что угрозы были отправлены с целью проверить деятельность неких преступников, занимающихся торговлей оружием и вымогательством.

В электронном письме говорилось о тротиловых шашках в здании городской телерадиокомпании. Прибывшая на место полиция не обнаружила взрывчатых веществ или иных опасных устройств.