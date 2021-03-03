Полиция задержала двух грабителей, претворявшихся пожарными

В Петербурге удалось задержать лжепожарных, похищающих у пенсионеров деньги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двух мужчин удалось задержать во вторник, 2 марта. Грабителями оказались 25-летний и 41-летне мужчины. Установлено, что 10 декабря 2020 года они под видом пожарных украли у пенсионерки 120 тысяч рублей. 83-летняя женщина проживает в Волхове.

«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112», — сообщают в МВД.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту кражи.