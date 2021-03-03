В Петербурге долги оставили ясли без воды, отопления и света

В Петербурге частные ясли остались без отопления, света и воды. Причиной отключения стали подозрения в неоплаченных платежах. Председатель местного ТСЖ решила отключить коммуникации в здании яслей. Теперь против Ларисы Бабаковой прокуратура возбудила уголовное дело.

Примечательно, что ресурсоснабжающие организации не имеют претензии к частным яслям. Претензии были только у председательницы управления местного ТСЖ. Согласно ее показаниям, организация имеет долги за коммунальные услуги. Лариса Бабакова приняла решение и отключила «блага цивилизации» 1 марта.

Председательнице прокуратура по Василеостровскому району вменяет первую часть статьи 330, а также первую часть статьи 215.1 УК РФ. То есть, Лариса Бабакова подозревается по статьям «Самоуправство» и «Незаконное прекращение или ограничение подачи электроэнергии, совершенное управляющим организации».