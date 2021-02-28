Во Всеволожске мать почти год наблюдала за изнасилованием собственной дочери

В Ленинградской области женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в отношении свой младшей сестры. Примечательно, что насилие продолжалось с мая 2020 года, и все это время мать 13-летней девочки не предпринимала никаких действий.

Правоохранительные органы задержали мать пострадавшей, а также ее сожителя, подозреваемого в изнасиловании подростка. На данный момент возбуждено уголовное дело, однако полиции предстоит разобраться во всех деталях случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об изнасиловании 7-летней девочки из Петербурга.