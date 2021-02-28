Устроивших перестрелку в Шлиссельбурге граждан заключили под стражу

Восемь граждан, стрелявших в кафе Кировского района Ленинградской области, заключены под стражу. Заключенные подозреваются в преступлениях, предусмотренных п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия») и ч.2 ст.222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Напомним, 25 февраля группа из более 50 человек начали перестрелку в Шлиссельбургском кафе. В ходе перестрелки один гражданин скончался, а другой получил серьезные ранения. У подозреваемых в ходе обыска нашли боеприпасы и огнестрельное оружие.