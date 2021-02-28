По рекам и каналам Петербурга растеклась канализационная вода

Большинство рек в центре Петербурга окрасились в буро-желтый цвет. Причиной изменения цвета и появления неприятного запаха называют канализационные трубы.

Последний день зимы порадовал жителей города запахом и окрасившимися реками и каналами. Так, свой цвет изменили Фонтанка, Большая Невка и Черная речка. Горожане уже жалуются на едкую вонь, особенно неприятно находится вблизи Египетского, Гренадерского, Измайловского и Кантемировского мостов.

Внешний вид центра Северной столицы испортился полосой желтого цвета. Кроме того, в реках водятся птицы, которые стали заложниками вредных веществ, вытекших в воду.