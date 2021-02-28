Мчавшийся с моста автомобиль в Невском районе лишил пенсионерку обоих ног

Пожилая женщина, перебегавшая дорогу на красный свет, скончалась в больнице. ДТП, произошедшее в Невском районе Петербурга, оказалось со смертельным исходом.

Напомним, автомобиль, двигавшийся со стороны моста на большой скорости, сбил пенсионерку, которая пыталась перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате мощнейшего удара женщина лишилась обеих ног на месте происшествия. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое. В итоге травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина умерла в больнице.

На данный момент проходит доследственная проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства ДТП.