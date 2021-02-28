В результате ДТП на проспекте Ветеранов пострадали два человека

В Санкт-Петербурге в Красносельском районе на проспекте ветеранов произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Участниками случившегося стали автомобиль Skoda и маршрутка. Инцидент произошел рано утром 28 февраля, в воскресенье.

По предварительным данным известно, что водитель легкового автомобиля вместе с пассажиром находились в состоянии алкогольного опьянения. Однако в маршрутке кроме водителя никого не было. В итоге, двое мужчин, находящихся в автомобиле Skoda получили травмы. Пострадавших доставили в госпиталь.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, в результте которой приму соответствующее решение.