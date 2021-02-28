В Санкт-Петербурге скончался мужчина во время устройства на работу пекарем

В Санкт-Петербурге 64-летний гражданин Узбекистана умер на станции техобслуживания на Софийской улице. Об этом проинформировали в пресс-службе правоохранительных органах.

По информации от пресс-службы, что мужчине плохо себя почувствовал, когда он пришёл устраиваться на работу на должность пекаря.

Прибывшие на вызов врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти. В правоохранительных органах начали проверку по данному факту смерти.