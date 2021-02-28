В Петербурге изнасиловали семилетнюю девочку женщина и двое мужчин

В Санкт-Петербурге девочку семилетнего возраста изнасиловали трое взрослых - двое мужчин и женщина. В пятницу утром, 26 февраля, в правоохранительные органы Московского района обратилась мать пострадавшей первоклассницы, которая и рассказала полиции о случившемся.

"Со слов женщины, днем 21 января в квартире дома 49 по Витебскому проспекту ее 38-летний супруг, а также его 37-летний друг и 32-летняя подруга совершили с девочкой насильственные действия сексуального характера", - проинформировали в правоохранительных органах.

Также, полицейские уже задержали супруга матери девочки. Более того, мать первоклассницы сообщила о том, что её муж надругался над её дочерью 25 января. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а подозреваемый по делу муж женщины был отправлен под стражу.

На сегодняшний день полиция ведёт проверку информации по новому заявлению. Поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.