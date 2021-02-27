Ситцевая улица оказалась вся в воде после таяния снега

В субботу, 27 февраля, в Санкт-Петербурге на Ситцевой улице образовались огромные лужи, в связи с таянием большого количества снега. Об этом рассказали очевидцы в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧС Санкт-Петербург».

Один из свидетелей назвал улицу «многострадальной» и «никому ненужной». Кроме того, мужчина советует всем водителям объезжать данный участок дороги.

«Вроде администрация отвечала, что этой улицы как автодороги не существует. Её сделала стройфирма, которая строила что-то, и она не на балансе города», — написал в комментариях один из подписчиков сообщества.

Петербуржцы недовольны бездействиями правительства и надеются, что впредь власти города будут внимательнее относиться к дорогам.