В Петербурге подростки напали на администратора магазина ради пива

Пресс-служба Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщила о хулиганстве со стороны группы подростков в магазине. Совместно с сотрудниками полиции следователи задержали 17-летнего и 19-летнего студентов колледжа, а также 16-летнего школьника.

Согласно одной из версий следствия, группа из трех человек, пришла в магазин на улице Софьи Ковалевской в состоянии алкогольного опьянения. В итоге подростки решили совершить грабеж. Они напали на администратора магазина и распылили ему в лицо слезоточивый газ. Затем они похитили банки пива и после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело.