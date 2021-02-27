В Кировском районе на малыша пролился кипяток

В Петербурге малыш обварился кипятком. Инцидент произошел в Ульянке. Из квартиры в Кировском районе малыш был доставлен в Детскую больницу №1. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что ребенку полтора года, и на него упала кружка с кипятком. Семья малыша не состоит на учете и считается благополучной. Мама работает домохозяйкой, а отец – таксистом. Как удалось допустить травму ребенка пока не установлено.

На данный момент правоохранительные органы проверяют все обстоятельства ЧП. У ребенка диагностированы термические ожоги.

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