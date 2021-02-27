На Дыбенко пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел вооруженный конфликт между двумя петербурженками. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел 26 февраля после выхода из автобуса. У станции метро «Улица Дыбенко» 30-летняя женщина достала пневматический пистолет и выстрелила в 65-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина получила ранение в щеку.

В результате происшествия пенсионерка госпитализирована. Врачи оценили ранение как средней степени тяжести. Стрелявшая женщина доставлена в участок полиции. На данный момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства конфликта.