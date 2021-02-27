На Гранитной улице в Петербурге погибла женщина в пожаре

В Санкт-Петербурге случился крупный пожар, который был определён специалистами по повышенному номеру сложности. Сотрудники МЧС потушили пламя в двухкомнатной квартире одного из домов, который находится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Площадь пламени составила шесть квадратных метров. После тушения пожара сотрудники спасательной службы обнаружили в помещении тело женщины. Труп был направлен на экспертизу для установления точной причины смерти.

Причины возникновения возгорания установят следователи.