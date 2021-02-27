В Петербурге девушки потушили Вечный огонь на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге две неизвестные девушки потушили огонь на Марсовом поле.

Обнаружить это смогли только после просмотра записей с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано, как девушки от 17 до 20 лет засыпали Вечный огонь снегом.

Отсутствие пламени на мемориале обнаружил молодой человек, который совершал прогулку неподалёку. Он и обратился в экстренные службы, рассказал о том, что огонь не горит и ощущается сильный запах газа.

Пламя огня восстановили через десять минут.

Возбуждено уголовное дело.