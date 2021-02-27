Полицейский из УМВД по Невскому району был задержан за мошенничество в размере 1,5 млн рублей

Сотрудник полиции из УМВД по Невскому району и местный житель были задержаны по делу о покушении на мошенничество. Мошенники требовали у фигуранта уголовного дела 1,5 миллиона рублей за право оставаться под домашним арестом, а не содержаться в СИЗО.

По информации от пресс-службы регионального главка СКР, вчера, 26 февраля 2021 года после передачи потерпевшим муляжа денежных средств сообщники были задержаны. Сейчас идёт решение вопроса о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения. Дело было возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

По информации следствия, потерпевшим был мужчина, который обвиняется в мошенничестве в Московском районе. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудник полиции из Невского района "ввёл последнего в заблуждение о том, что данная мера пресечения ему была избрана в силу имеющихся у них связей в правоохранительных органах". В случае отказа заплатить 1,5 миллиона полицейский обещал отправить мужчину в СИЗО.